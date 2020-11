«Domenica non è andata bene, ma già tra tre giorni avremo occasione per riscattarci. Stiamo lavorando per raggiungere la forma migliore; siamo qui per raggiungere un obiettivo importante. Saremo tutti importanti, magari noi più esperti dovremo aiutare i più giovani, ma tutti daremo un contributo».

Queste le parole del difensore del Bari, Daniel Semenzato, rilasciate ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com” in merito alla forma della squadra biancorossa.