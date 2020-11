Indignazione in Argentina per un gesto definibile come “macabro”.

Come riporta la “Gazzetta dello Sport” c’è chi ha pensato bene di scattarsi un selfie accanto alla salma di Maradona per poi diffondere il tutto in rete.





La caccia ai responsabili è partita, e alcuni sarebbero già stati individuati. Si tratta di tre dipendenti delle pompe funebri Pinier, la stessa che ha organizzato la camera ardente per il Diez all’interno della Casa Rosada. Uno di loro, Diego Molina, è già stato individuato e licenziato.