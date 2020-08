Massimo Secondo, presidente uscente della Pro Vercelli, in conferenza stampa ha così annunciato la cessione del club piemontese: «Nei giorni scorsi ho provveduto a iscrivere al campionato di Serie C la Pro Vercelli, garantendo ancora una volta la fideiussione, anche perché non c’erano i tempi per procedere diversamente. Nel frattempo ho ceduto il 100% delle quote della Pro Vercelli e ho rassegnato le dimissini, insieme a tutti i componenti del Cda, a partire dalle 24 di questa sera. Vendo questa società con più crediti che debiti, a un prezzo simbolico, perché spero di aver trovato una proprietà che possa a mantenere più a lungo nel calcio professionistico e il più in alto possibile la Pro Vercelli. L’avvocato Casella che rappresenta la società e sarà anche il nuovo direttore sportivo. Io resterò il più grande tifoso e sponsor e per questo auguro loro un in bocca al lupo».