Stando a quanto si legge sul “Secolo XIX” non solo lo Spezia, anche Genoa e Sampdoria sono ufficialmente in vendita.

E’ atteso per oggi il comunicato ufficiale del passaggio di proprietà del club spezzino con l’uscita dal mondo del calcio di Gabriele Volpi.





Per quanto riguarda il Genoa, dopo la trattativa estiva con Giulio Gallazzi nel 2017 e il duo Manfredi-Radrizzani nel 2020, Enrico Preziosi sta aspettando l’offerta convincente per cedere il club. Sul fronte Sampdoria, tramontata l’operazione con la cordata rappresentata da Gianluca Vialli, eventuali soggetti interessati restano in attesa di capire l’evolversi delle procedure di concordato preventivo che vedono coinvolto il presidente Massimo Ferrero.