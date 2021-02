La Sicilia è pronta a chiedere di diventare zona gialla, forse già da questo weekend. Ora è ufficiale. Lo ha appena reso noto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo.

«Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti – ha detto il presidente della Regione -: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla»





«Mi – ha aggiunto il governatore – piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino. Sarebbe una buona opportunità dopo settimane e mesi di tragico immobilismo. Chiederemo la deroga, e spero venga accolta, solo per San Valentino».