L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” riporta un’intervista Liviana Ratti, del fanclub “L’Orgoglio Spezzino”, gruppo di tifosi dello Spezia, il quale ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono nell’Orgoglio da sempre, ultimamente il club si stava un po’ addormentando, così ci siamo riuniti tutti insieme e abbiamo detto: o chiudiamo o lo rilanciamo con nuove idee e nuove iniziative». Ad esempio? «Ripartiamo il prossimo 11 novembre per festeggiare i 35 anni dalla nascita del club, e sarà il primo di una serie di appuntamenti, per i 30 anni avevamo riunito oltre 200 persone e tanti giocatori ed ex dello Spezia, puntiamo a bissare quel successo». Avete deciso la location? «Non ancora, nel 2018 andammo da Alinò, uscendo per la prima volta dalle nostre zone,

ora vedremo».

«Ci piacerebbe ristabilire i rapporti e i contatti che avevamo con gli allenatori e i giocatori dello Spezia fino a qualche anno fa, sottolinea Ratti, ricordo che alle nostre feste e ad altre iniziative veniva sempre una delegazione di tesserati, tradizione interrotta da 3 anni con la promozione in serie A e le implicazioni del Covid». Quante trasferte dello Spezia ha visto quest’anno? «Per adesso tutte: un’altra idea è quella di provare a riorganizzare qualche pullman, anche se è sempre più difficile. Io viaggio spesso su pulmini a noleggio con amici, ne cito due a caso Federico La Valle e Marco Frione, a Palermo ho già il volo aereo prenotato, perché una priorità per l’Orgoglio è quella di portare in giro per l Italia i nostri colori».