«Ribadisco quanto detto ieri, a oggi non è cambiato nulla. Noi non siamo su nessun calciatore in particolare, cerchiamo una punta svincolata e i miei direttori sono sicuramente in giro per colloquiare con qualche profilo, ma Bojinov non è a Pescara, non credo neppure sia in Italia. Noi non escludiamo nessuna pista, ma a ora non c’è niente». Queste le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla situazione legata al possibile trasferimento dell’attaccante bulgaro, Valeri Bojinov nella squadra abruzzese.