«Conosciamo le nostre potenzialità e i nostri limiti. Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni adesso. Stiamo andando avanti per il nostro percorso e continueremo così. Il Savoia? Sarà una gara diversa rispetto all’andata. Il loro sarà un atteggiamento diverso, com’è giusto che sia. Noi andremo là a giocarcela, alla fine prenderemo il risultato che verrà. Conosciamo il nostro avversario e proveremo a metterli in difficoltà». Queste le parole del difensore del Licata, Salvatore Maltese, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al match di domenica contro il Savoia.