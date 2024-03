Se vuoi andare via, mi devi pagare: tecnico messo alle strette | Una Big di Serie A è pronta a ingaggiarlo

Inizia ufficialmente il valzer delle panchine, con il tecnico che non è contento dell’attuale situazione e medita il clamoroso addio.

Quanto è difficile in Italia costruire un progetto sportivo. Lo sanno bene i tecnici di Serie A, da sempre sospesi tra l’esaltazione e la depressione, con i media pronti a distruggerli al primo passo falso.

Per alcune piazze poi esistono delle pressioni extra date dall’ambiente ma anche risultato dei rapporti che si sono creati nel tempo con gli addetti ai lavori.

Capita così allora che non venga riconosciuto il lavoro di un tecnico ma che vengano evidenziati soltanto gli aspetti negativi di un percorso durato due anni. Basta davvero poco per rimettere tutto in discussione e iniziare a scrivere di una possibile crisi tra le varie componenti della società.

L’antico dilemma su chi debba “fare mercato”, con direttore sportivo e allenatore che a volte sembrano indossare due maglie diverse, complica i rapporti e finisce per decretare un vinto e un vincitore. Per il bene del club però bisogna scegliere. La stagione inizia da lontano e ogni scelta va condivisa. In questo caso, dopo diverse incomprensioni, è forse arrivato il momento di lasciare.

Un rapporto mai sbocciato

La sensazione è proprio questa ovvero che tra il presidente e il tecnico il rapporto non sia mai stato eccezionale. Stiamo parlando naturalmente delle vicende di casa Lazio e di due personalità ingombranti come quelle di Claudio Lotito e Maurizio Sarri.

Nelle ultime ore il club biancoceleste ha confermato, a parole, il tecnico ma sottotraccia qualcosa si muove. In particolare ci sarebbero almeno due opzioni per il futuro del tecnico, sempre più lontano dalla Capitale.

“Se vai via mi devi pagare”

Parlavamo di personalità forti e di uomini pronti a cambiare pur di mantenere alto il proprio orgoglio e salvaguardare i propri valori. Il tecnico della Lazio, come riporta Il Messaggero, è sì sul mercato ma il presidente Lotito non intende pagarlo a vuoto per un’altra stagione.

Sullo sfondo ci sono Napoli e Fiorentina, con la pazza idea di De Laurentiis, accantonato Calzona, di ripartire l’anno prossimo con il tecnico che lo ha fatto divertire tra il 2015 e il 2018 grazie a un calcio europeo. Siamo dunque arrivati a un bivio. O ADL pagherà Lotito per riavere il suo ex tecnico oppure dovrà essere lo stesso tecnico a rompere con l’ambiente e chiedere la risoluzione dell’accordo. In questo contesto sembrano davvero minime le chance di permanenza a Roma.