Dalle colonne del Corriere dello Sport Livio Scuotto, direttore sportivo del Bisceglie ha commentato la riammissione in Serie C dei nerazzurrostellati.

Queste alcune sue parole: «Finalmente è arrivata la notizia più bella, veniamo da due settimane di intensa ansia e agonia. Siamo tutti molto contenti ed emozionati per l’approdo in Serie C. Dopo il grande lavoro fatto nella costruzione di una squadra pronta per la D, con l’80% della rosa già messo a disposizione del mister, oggi le cose cambiano inevitabilmente. Dobbiamo riuscire a fare un altro mercato per un campionato che si preannuncia simile a una B. Da oggi si parte, da oggi si costruisce un nuovo percorso».