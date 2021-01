«Abbiamo dato lezioni di calcio al Bari, il pareggio ci stava stretto e figuriamoci una sconfitta per un errore nostro alla fine. La squadra meritava di vincere, sentendo le parole di Auteri non so che partita ha visto. Lui ha parlato come se il Bari avesse giocato meglio di noi, anche i tifosi hanno fatto i complimenti al Bisceglie e criticando lui. Il Bisceglie ha dato lezioni di calcio ad Auteri con calciatori che tutti insieme guadagnano il suo stipendio.

Sul Ventura è ingiocabile? Non è vero, il Bisceglie ha giocato. Come era difficile per lui era anche per noi, abbiamo giocato da grande squadra con voglia e determinazione. Veramente complimenti ai nostri ragazzi, il Bari doveva venire qua a fare un boccone invece ha sofferto vincendo per un nostro errore a tre minuti dalla fine». Queste le parole di Livio Scuotto, responsabile dell’area tecnica del Bisceglie, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito al match contro il Bari.