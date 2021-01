Bonus e sconti agevolati per proprietari di casa e inquilini durante il 2021. Nel settore immobiliare, come noto, la regina delle agevolazioni è il superbonus del 110%, prorogato dalla legge di Bilancio fino al 30 giugno 2022 ma anche fino al 31 dicembre dello stesso anno se prima del 30 giugno è stato completato almeno il 60% degli interventi programmati, ricorda laleggepertutti.it





Prolungati anche i termini per beneficiare degli altri bonus casa, cioè quelli per:

facciate (detrazione del 90%);

ristrutturazione edilizia e recupero del patrimonio;

riqualificazione energetica;

mobili ed elettrodomestici per immobili in ristrutturazione (con la soglia di spesa massima alzata da 10mila a 16mila euro);

verde e giardini.

C’è, poi, il bonus idrico di 1.000 euro per le persone fisiche residenti in Italia che sostituiscono:

i sanitari in ceramica con nuovi elementi a scarico d’acqua ridotto;

la rubinetteria i soffioni e le colonne doccia con elementi a flutto d’acqua limitato.

Per quanto riguarda gli affitti nei Comuni ad alta tensione abitativa, chi ridurrà il canone di locazione durante il 2021 potrà avere un contributo del 50% della riduzione applicata fino ad un massimo di 1.200 euro. In altre parole, chi abbasserà l’affitto annuale di 2.400 euro o più avrà diritto al contributo di 1.200 euro. L’agevolazione è destinata a tutti i contribuenti proprietari di un immobile, indipendentemente dal fatto che siano soggetti Irpef o Ires, che comunichino telematicamente all’Agenzia delle Entrate con modalità ancora da individuare l’abbassamento del canone. Attenzione, però: il contributo è vincolato alle risorse messe a disposizione dal Governo, quindi è possibile che ad un certo punto, come succede con altri benefici, i soldi finiscano