“Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti. Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola. E non si può a 4 giorni dall’apertura cambiare le regole del gioco. E’ una questione di rispetto per le famiglie e per i dirigenti scolastici. Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la Regione Piemonte e impugnare il decreto del presidente Cirio”. Lo ha detto la ministra Lucia Azzolina, oggi in visita a una scuola di Biella.