Le sue condizioni sono state definite in ‘rapido e progressivo miglioramento’, quelle che sta vivendo Ciccio Graziani continuano però ad essere giornate molto dure.

L’ex attaccante che con la Nazionale Azzurra si è laureato campione del mondo nel 1982, la scorsa settimana è caduto da una scala allungabile, effettuando un terribile volo di sette metri.

Come trapelato nelle scorse ore, Graziani ha riportato undici costole e sei vertebre fratturare, oltre a danni alla milza. Il percorso verso un ritorno alla vita normale sarà quindi lungo e, come come spiegato dalla moglie Susanna a ‘Tuttosport’, dovrà passare anche da un intervento chirurgico.

“Però ora i medici lo trasferiranno a Siena, perché lunedì lo dovranno operare per asportargli un grumo di sangue che si è formato tra la pleura e il polmone. Speriamo bene”.

Graziani, 67 anni, negli ultimi giorni è stato ricoverato presso l’ospedale di Arezzo, la città nella quale vive da tempo.