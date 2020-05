Si dichiaravano indigenti, mentre percepivano contributi comunitari previsti per gli imprenditori agricoli per decine di migliaia di euro, ottenendo così il reddito di cittadinanza. Quest’ultimi sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Enna, nell’ambito dell’operazione “Inside”, che ha setacciato le posizioni di 7.600 beneficiari di contributi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I protagonisti, ben 36 imprenditori agricoli, rischiano la reclusione da due a sei anni. Sono state inoltre avviate immediatamente le operazioni per la revoca e la decadenza del beneficio e per il recupero di oltre 200 mila euro.