La ripartenza della Serie A potrebbe non coincidere con la ripresa di Tiki Taka, programma di approfondimento in onda sulle reti Mediaset. La trasmissione condotta da Pierluigi Pardo potrebbe chiudere definitivamente i battenti e non ripartire neanche nella prossima stagione.

L’anticipazione è di “Leggo”, che sottolinea che sul futuro della trasmissione potrebbero incidere i costi, diventati un problema all’interno dell’azienda di Cologno, costretta in questa primavera ad affrontare un importante calo delle entrate pubblicitarie.

In questa ultima stagione Tiki Taka ha ottenuto buoni ascolti, con una media spesso vicina all’8% di share, nonostante abbia dovuto subire diversi cambi di palinsesto, spostandosi tra un canale e l’altro (prima su Italia 1 e poi su Canale 5).

Il programma ha dovuto anche fare i conti con l’addio a sorpresa di Antonio Cassano. In generale, l’ipotesi di una chiusura della trasmissione arriva proprio dopo una stagione travagliata che però ha fatto registrare il secondo miglior risultato dal punto di vista degli ascolti.