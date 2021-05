Ancora polemiche sulla nuova riforma della Coppa Italia che ora ha aperto le porte a quattro club di Serie C dopo l’esclusione iniziale, rimangono però fuori le società di Serie D.

Il presidente delle LND Cosimo Sibilia ha commentato così all’ANSA la situazione: «Sono settimane che assistiamo alle più diverse prese di posizione contro una visione elitaria del calcio ma proprio in questo frangente viene partorita una riforma che riduce al minimo la partecipazione dei club di Lega Pro ma soprattutto nega l’accesso al trofeo nazionale a quelli della Serie D. Non mi sembra un ragionamento in ottica di sistema se questa è la considerazione riservata al calcio dilettantistico»





Dal canto suo invece, Marcel Vulpis ha risposto così al presidente LND attraverso un post sul suo profilo twitter: «Non capisco sinceramente la polemica del presidente Sibilia perché noi abbiamo aperto un tavolo di dialogo con i vertici di Serie A . Sibilia ha fatto lo stesso? Non credo sia successo, quindi non capisco la polemica. Parliamo del nulla cosmico».