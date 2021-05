Manca solo l’ufficialità in casa Modena: il presidente Romano Sghedoni ha ceduto le sue quote societarie a Carlo Rivetti. Come riporta “Parlandodisport.it”, il nuovo numero 1 degli emiliani dovrebbe essere il Matteo Rivetti, uno dei tre figli di Carlo, mentre i nomi caldi per la società sono Attilio Tesser per la panchina e Davide Vaira come ds.