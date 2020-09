Novità per quanto riguarda lo sciopero promosso dall’Aic per il weekend del primo turno di campionato. Nella giornata di domani la Figc dialogherà con Lega Pro e Assocalciatori per il capitolo liste: la chiave di volta potrebbe essere rappresentata dall’allargamento delle 22 unità a 25, soluzione che andrebbe bene all’Aic.

Nella giornata di domani sarà discussa anche la possibile estensione dell’ingresso di 1000 spettatori, già visto nel weekend scorso in Serie A, anche nel prossimo turno di B e C, in calendario dal 25 al 27 settembre.