E’ partita la Coppa Italia 2020/21. Ieri le prime due partite del primo turno della coppa nazionale italiana: l’AlbinoLeffe ha trovato la qualificazione al secondo turno vincendo 2-1 in trasferta sul campo della Ternana grazie alle reti segnate da Cori al 40′ e Canestrelli al 44′ e giocherà nel prossimo turno contro la Virtus Entella mentre il Sudtirol ha sconfitto il Sassari Lattedolce per 2-1, grazie ai gol di Rover e Polak, e affronterà la Salernitana. Oggi, invece, è il turno di tantissime altre squadre: in campo anche Bari e Catania.

Piacenza-Teramo 1-2 (5′ Santoro (T), 21′ Bruzzone (P), 23′ Pinzauti (T))

Carpi-Casarano 1-3 dts (5′ Rodriguez (CAS), 72′ Giovannini (CAR), 100′ Sansone (CAS), 104′ Rodriguez (CAS))

Alessandria-Sambenedettese 3-2 (13′, 17′ Eusepi (A), 25′ Nocciolini (S), 90′ rig. Arrighini (A), 92′ Panaioli (S))

Novara-Gelbison Cilento 3-1 (7′ Coulibaly (GC), 21′ Schiavi (N), 38′ rig. Bove (N), 48′ Buzzegoli (N))

Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2′ Infantino, 7′ Schiro, 9′ Rota, 86′ Caccavallo)

Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (31′ Franco (VF), 35′ Casoli (C), 45′ rig. Carlini (C))

Livorno-Pro Patria 1-2 (16′ Parker (P), 48′ Latte Lath (P), 82′ Gonnelli (L))

Pontedera-Arezzo 1-2 (53′ Belloni (A), 67′ Piana (P), 94′ Cutolo (A))

Bari-Trastevere Calcio 4-0 (15′ D’Ursi, 23′ Marras, 36′ Antenucci, 75′ Candellone)

Juve Stabia-Tritium (ore 18)

Renate-Avellino (ore 18)

FeralpiSalò-Pineto Calcio (ore 18.30)

Potenza-Triestina (ore 18.30)

Catania-Notaresco (ore 19)

Padova-Breno (ore 19)

Monopoli-Modena (ore 20)