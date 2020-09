Il Renate e la Juve Stabia staccano il pass per il secondo turno di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo (entreranno in corsa le formazioni di Serie B).

I lombardi superano 2-1 l’Avellino grazie alle reti di Giovinco e Galuppini: a nulla è valsa la rete di Burgio per gli irpini, che hanno provato fino allo scadere a trascinare il match ai supplementari, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Silvestri ad inizio ripresa, senza però riuscire nell’impresa; i campani, invece, si sono imposti col medesimo punteggio sulla Tritium, compagine di Serie D che ha ben figurato al “Menti” mandando in difficoltà in più circostanze i padroni di casa, che hanno trovato la rete della qualificazione solo al minuto 84 con il “solito” Mastalli.

Renate-Avellino 2-1 – 10′ Giovinco (R), 75′ Galuppini (R), 84′ Burgio (A)

Juve Stabia-Tritium 2-1 – 45′ aut. Aldè (J), 81′ Marzeglia (T), 84′ Mastalli (J)

Bari-Trastevere 4-0 15′ D’Ursi, 23′ Marras, 36′ Antenucci, 75′ Candellone