Intervenuto ai microfoni di “Telebari”, Gaetano Auteri, tecnico del Bari, si è espresso così in merito allo sciopero proclamato dall’AIC:

«Intanto non capisco perché in Italia si debba arrivare sempre alla fine e non si riesca mai a raggiungere un accordo prima. Veniamo da un periodo duro, questa pandemia ha danneggiato l’economia di tutto il mondo. Decidere di tagliare le rose significa far perdere a qualcuno il proprio posto di lavoro, e perdere il posto di lavoro non è mai bello. Mi sembra che siano state prese decisioni irrazionali. Questa decisione di ridurre le rose a 22 la trovo sbagliata, anche in considerazione di un campionato che finirà il 25 aprile, e vedrà tanti impegni infrasettimanali. Mi sembra che si tratti di un’idea non razionale, e credo sia difficile trovare un accordo per domenica visto che siamo già a mercoledi».