Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juve Stabia, Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, si è espresso così:

«Dobbiamo continuare su questo percorso, non è semplice rimettere insieme tutte le novità ma sono arrivati ragazzi molto motivati e fisicamente integri che ci stanno dando una mano. Credo che in questo momento meritiamo più di quello che stiamo avendo, siamo in credito con la buona sorte perché abbiamo raccolto davvero poco.





Domani incontriamo una squadra molto organizzata, mi aspetto una partita complicata come tutte quelle del nostro girone. La Juve Stabia propone tante iniziative offensive, è una squadra che piace e gioca bene. Dobbiamo fare una gara molto attenta e serve un lavoro efficace sulle preventive. Hanno una coppia sulle fasce che spingono e propongono molto, è una squadra ben strutturata ma stiamo bene anche noi».