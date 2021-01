Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, l’ex difensore Nicola Mora ha parlato della stagione del Bari, squadra nella quale ha collezionato 99 presenze tra il 2002 e il 2007:

«Il Bari lo scorso anno è stato molto sfortunato, perdendo l’opportunità di uscire da questa serie che non gli compete. De Laurentiis ha speso tanto, ma in queste categorie conta più come programmi, in più c’è la Ternana che non ti permette di sbagliare mezza partita.





Se vai ai playoff, poi, diventa dura, ma Bari ha tutto per tornare almeno in Serie B, che comunque va stretta».