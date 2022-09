Stefan Schwoch, ex storico attaccante, ha parlato al “Corriere Veneto” di Venezia-Pisa, soffermandosi soprattutto sui lagunari.

Ecco le sue parole:

«Falsa partenza del Venezia? La Serie B è una brutta bestia. La politica societaria? Hanno mandato via l’allenatore, il ds, il vicepresidente, il direttore dell’area tecnica. La perdita di Poggi, in particolare, la considero molto pesante. In definitiva hanno mandato via tutti gli italiani che lavoravano nel club. Mi sembra stiano commettendo gli stessi errori dell’anno scorso. Troppi stranieri, troppi giocatori che devono capire il campionato e che avranno bisogno di tempo per adattarsi. La mia domanda è: il tempo per aspettarli c’è?. Obiettivo stagionale? Difficile da dire: chi avrebbe pensato di trovare il Pisa ultimo? Faccio fatica oggi a individuare il nome delle quattro squadre che saranno retrocesse. Il Venezia, così come tante altre squadre, deve stare attento, perché oggi è nella parte destra della classifica e potrebbe trovarsi invischiato se non cambia registro. Al momento mi sembra più da parte destra della classifica che da parte sinistra. La partita di sabato con il Pisa? Non ci si può permettere di sbagliare. Sono passate appena cinque giornate, ma potrei fare, oltre all’esempio del Crotone, anche quello del Vicenza dello scorso anno. Era partito per andare ai playoff, è retrocesso. Chi lo avrebbe mai detto?».