Schira: “Spezia, due club di Premier League su Pio Esposito”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, sta aumentando a dismisura il numero di squadre interessate all’attuale centravanti dello Spezia Pio Esposito.

L’ottimo avvio di stagione, sia della squadra che del centravanti, gli sta permettendo di mettersi in luce notevolmente. Per questo motivo, due club di Premier League hanno visionato le recenti gare delle Aquile per monitorare il classe 2005. Al momento non è dato sapere i nomi di tali società. Pio Esposito ed il suo Spezia, nel prossimo turno di campionato, affronteranno proprio il Palermo.