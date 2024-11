Cittadella, UFFICIALE: Capradossi è un nuovo calciatore granata

Arriva un importante ufficialità in casa Cittadella: Elio Capradossi è un nuovo calciatore granata. Difensore classe 1996 nato in Uganda, ha vestito le maglie dello Spezia, Spal, Cagliari e Lecco. A rendere noto l’acquisto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di ELIO CAPRADOSSI.

Difensore classe 1996 nato in Uganda ma da sempre in Italia, è cresciuto nel Settore giovanile della Roma.

Esordio tra i professionisti col Bari (2016-2018) per poi rientrare alla Roma dove debutta in Serie A.

Vestirà nelle stagioni successive le maglie di Spezia, Spal, Cagliari e Lecco.

A Elio il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.