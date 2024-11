Spezia-Sudtirol, Zaffaroni: «Abbiamo perso contro la più in forma del campionato, una squadra costruita per vincere»

Dopo la netta sconfitta per 3-0 subita dal Sudtirol al Picco, mister Marco Zaffaroni si è presentato in sala stampa per analizzare una gara che ha visto lo Spezia dominare e confermarsi come una delle squadre più in forma del campionato. L’allenatore biancorosso non si è sottratto alle domande, riconoscendo la superiorità degli avversari ma sottolineando anche le difficoltà incontrate dalla sua squadra, tra errori iniziali e l’impossibilità di reagire nella ripresa.

Con lucidità e autocritica, Zaffaroni ha fatto il punto su ciò che non ha funzionato e su come questa sconfitta debba servire come lezione per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sapevamo giocassimo contro la più in forma del campionato, una squadra costruita per vincere. Conoscevamo le difficoltà della gara, abbiamo provato a controbattere ma ci siamo messi in difficoltà da soli sul primo gol. Abbiamo poi fatto una parte di primo tempo combattendo, lo Spezia è molto forte fisicamente e sui duelli abbiamo avuto difficoltà a reggere. Dopo il gol, però, a tratti abbiamo fatto buone cose ma non dovevamo prendere il secondo gol in quel momento della partita. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nella ripresa ma non ci siamo riusciti. È una partita che deve servirci, oggi abbiamo lottato ma abbiamo trovato una squadra forte. Dobbiamo migliorare. Spezia e Sassuolo? Sono due squadre che giocano diversamente, il Sassuolo fraseggia di più e siamo riusciti a limitare il palleggio. Lo Spezia è molto verticale e sfrutta molto la prestanza fisica dei suoi calciatori. Questa è stata una partita tatticamente più difficile per le nostre caratteristiche, ma noi l’atteggiamento lo abbiamo messo. Sapevamo lo Spezia fosse la più in forma del campionato. Il rammarico è che all’inizio abbiamo avuto un approccio con troppi errori che hanno dato più fiducia allo Spezia»