Come riportato dal noto giornalista Schira, il Pisa è in trattativa avanzata per il ritorno di Morutan.

In queste ultime ore sembrava in vantaggio, rispetto alle altre pretendenti, il club rosanero ma il club toscano vorrebbe chiudere l’operazione. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto con obbligo al verificarsi di certe condizioni. Per lui pronto un contratto fino al 2027