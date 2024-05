Schira: “Palermo, pressing su Zanetti: proposto biennale con opzione. I dettagli”

Il Palermo vuole al più presto sciogliere il nodo tecnico. La società rosanero dovrà rimpiazzare l’uscente Mignani, chiamato per traghettare i rosanero sul finale di stagione dopo l’esonero di Corini. Vari i nomi in lista per il club di viale del Fante, ma uno su tutti sembrerebbe la prima opzione per il club.

Come riportato da Schira, il club rosanero ha già fatto una proposta contrattuale a Zanetti. Al tecnico andrebbe un biennale con opzione per il terzo anno (automatica in caso di promozione), l’allenatore dovrà, però, prima sciogliere il nodo contrattuale con l’Empoli, con il quale ha un contratto fino al 2025. Zanetti e l’Empoli starebbero già parlando per concordare l’addio.