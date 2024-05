Schira: “Napoli, Meluso lascerà a fine stagione. Palermo interessato al ds”

In vista della prossima stagione le ambizioni del Palermo potrebbero essere rilanciate da un nuovo direttore sportivo. Attraverso il proprio profilo X, Nicolò Schira annuncia che Mauro Meluso lascerà il Napoli a fine stagione: sulle sue tracce ci sarebbero Salernitana e Palermo. In attesa di ulteriori conferme, rischia di concludersi a breve l’esperienza in rosanero di Leandro Rinaudo, attuale direttore sportivo dei siciliani.

Mauro #Meluso will leave #Napoli at the end of the season. #Salernitana and #Palermo have shown interest in him. #transfers https://t.co/xQV2NZxsA2

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2024