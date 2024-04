Schira: “Monza, idea Nesta per sostituire Palladino”

Come scrive Nicolò Schira sul proprio sito ufficiale il Monza pensa a un ex Milan per sostituire Raffaele Palladino, a scadenza e corteggiato dai top club italiani. Occhi puntati su Alessandro Nesta, che sta disputando una buona annata da tecnico della Reggiana in Serie B.

Alessandro Nesta è un ex calciatore professionista italiano, nato il 19 marzo 1976 a Roma. È considerato uno dei migliori difensori della sua generazione e ha avuto una carriera di successo sia a livello di club che in Nazionale. È noto soprattutto per la sua esperienza con la squadra italiana della Lazio e con il Milan. Ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali, inclusi campionati di Serie A e la UEFA Champions League. In Nazionale, ha rappresentato l’Italia in diverse competizioni internazionali, vincendo la Coppa del Mondo FIFA nel 2006. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore.