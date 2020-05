Attraverso un suo editoriale su “TuttoC.com” Nicolò Schira si è espresso sull’eventuale riforma dei campionati. Ecco quanto scritto: “La proposta lanciata nelle scorse settimane dal patron del Potenza, Salvatore Caiata, in diretta Instagram su TuttoC e sostenuta con forza dal numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia ha il chiaro intento di spazzare via la terza serie nazionale. Ve la ripetiamo per chi non la sapesse: Serie B a 40 squadre e una Serie D elitè a tre gironi da 20. Onestamente ci pare una proposta impraticabile. In pratica verrebbe cestinato il merito sportivo: tutti in B e chissenefrega dei verdetti del campo. Arrivare primi o sesti in C diventerebbe uguale. Follia. Se fosse davvero così Monza, Vicenza e Reggina avrebbero fatto una cavalcata inutile. E chi glielo dice a quei club di D (Palermo, Mantova ecc) che hanno fatto investimenti e sacrifici per vincere il campionato di D e ritrovarsi…di nuovo in D? Follia!”.