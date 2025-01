Schira: “Frosinone, traballa la panchina di Greco”

Possibile ribaltone in panchina in casa Frosinone. La squadra dell’attuale tecnico Greco, nel turno odierno di campionato, ha subito un netto 0-3 interno contro il Sudtirol. Merkaj e Casiraghi hanno permesso ai biancorossi di ottenere una vittoria molto importante in termini di classifica. La situazione, però, si complica per il Frosinone. Come riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, la società ciociara starebbe concretamente valutando il rendimento del tecnico Greco e potrebbe decidere di esonerarlo. Nelle prossime ore si comprenderà come vorrà agire il club sulla guida tecnica

