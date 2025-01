Cesena-Bari, Mignani: «Punto che ci fa comodo»

Al termine della sfida tra Cesena e Bari, con il match terminato 1-1, è intervenuto l’ex tecnico rosanero Michele Mignani, ad oggi sulla panchina del club romagnolo.

«Stasera torniamo a casa felici. L’approccio è stato positivo, poi l’espulsione ha portato a una reazione di carattere. Il punto raccolto ci fa davvero comodo, non era facile ottenerlo. Speravo che Kargbo potesse fare quello che ha fatto in occasione del calcio di rigore. In settimana abbiamo avuto dei problemi con diversi calciatori, ma la squadra ha mostrato grande spirito»