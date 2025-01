Frosinone-Sudtirol, Greco: «Chiedo scusa a tutti»

Al termine del netto 0-3 subito in casa contro il Sudtirol, il tecnico del Frosinone Greco è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match disputato dai suoi:

«Chiedo scusa io a tutti. Non ha senso analizzare altre cose. Se la squadra produce quello che ha fatto oggi purtroppo 3-0 in casa con questa fragilità, con queste alternanze emotive. Dopo l’1-0 non abbiamo ripreso equilibrio, e questo è responsabilità mia perché non sono riuscito ad entrarci in maniera profonda. Tornerò a entrarci perché non è finito nulla. Speranza? Io sono arrivato qui che non eravamo primi in classifica, se no non ero qui. Noi eravamo ultimi a 6 punti dopo 10 partite. Oggi siamo qui e quindi la squadra ha delle difficoltà. Oggi mi assumo le responsabilità che la squadra in uno scontro diretto è mancata di carattere, troppa emotività, troppo fragile. Ma non è sempre stato così perché a Modena abbiamo fatto una partita di carattere. Io, capisco amarezza e delusione, ma se non credessi che questa squadra può raggiungere l’obiettivo non sarei qui. Mi ritengo un ragazzo di carattere e se pensassi che questi ragazzi non possono farcela non sarei qui».