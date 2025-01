Serie B: la Samp non sa più vincere, al ‘Danilo Martelli’ contro il Mantova termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina la sfida tra Mantova e Sampdoria. I padroni di casa, dell’ex rosanero Possanzini, affrontano i blucerchiati che cercano incessantemente una vittoria per uscire dal momento di difficoltà e migliorare la posizione di classifica. Situazione differente per i padroni di casa che godono di una situazione leggermente più serena. Nella prima frazione la Sampdoria domina e chiude il primo tempo avanti 0-2: la doppietta di Depaoli permette ai blucerchiati di passare in vantaggio. Nella seconda, però, è un altro Mantova ma anche un’altra Samp. L’ex rosa Mancuso e Trimboli firmamo le due reti che permettono agli uomini di Possanzini di pareggiare i conti.

CLASSIFICA

Sassuolo – 52 punti

Pisa – 47 punti

Spezia – 45 punti

Cremonese – 36 punti

Juve Stabia – 33 punti

Bari – 30 punti

Palermo – 30 punti

Cesena – 30 punti

Catanzaro – 29 punti

Cesena – 29 punti

Mantova – 28 punti

Carrarese – 27 punti

Cittadella – 27 punti

Modena – 26 punti

Brescia – 25 punti

Reggiana – 25 punti

Sudtirol – 22 punti

Sampdoria – 22 punti

Salernitana – 21 punti

Frosinone – 21 punti

Cosenza – 18 punti