Attraverso un proprio editoriale sul sito “TuttoC.com” il giornalista Nicolò Schira ha parlato del Palermo messo in vendita.

In particolar modo si è concentrato su un primo contatto avuto da Mirri con un potenziale acquirente. Ecco di seguito quanto si legge:





«Una telefonata per conoscersi meglio, ma Palermo già sogna. Mirri ha messo in vendita il club e nei giorni scorsi c’è stato un contatto esplorativo con Andrea Radrizzani, mister Eleven Sports e soprattutto presidente del Leeds che vorrebbe sbarcare nel calcio italiano dopo i contatti con Bari e Genoa del passato. Quella siciliana potrebbe essere la piazza giusta per avviare un progetto affasciante anche nel nostro calcio dopo aver riportato il club di Elland Road in Premier League a distanza di più di 3 lustri dall’ultima volta. Vedremo se il telefono rosanero squillerà ancora con il prefisso +44…».