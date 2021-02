L’edizione online de “La Gazzetta del Sud” ha pubblicato una statistica che vede Cateno De Luca come il sindaco più ricco d’Italia.

Il primo cittadino di Messina, si legge, rafforza un altro primato, quello di “paperone” tra i quattordici sindaci metropolitani del Paese.





La sua dichiarazione dei redditi “monstre” supera il milione di euro sia nel 2019 che nel 2018, tenendo parecchio a distanza tutti, compreso il secondo e il terzo tra i sindaci più ricchi, in un podio nettamente sbilanciato. Basti pensare che dopo De Luca c’è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, noto imprenditore, ex presidente di una holding, la “Umana”, che fattura 600 milioni di euro l’anno, e che però si ferma ad “appena” 259.446 euro dichiarati. Non male, per carità. Ma nulla di paragonabile al “740” di De Luca: 1 milione e 6.232 euro, per l’esattezza.