Schira: “Catanzaro, intesa con Morganti per il ruolo di direttore generale”

Il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo direttore generale. Come anticipato su “X” da Nicolò Schira, il club calabrese si è messo in giornata per Paolo Morganti. Nei primi giorni della prossima settimana i giallorossi avrebbero dovuto avere un incontro con l’attuale Responsabile Organizzazione Settore Calcio della Juventus, società con la quale non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno.

In queste ore, però, sarebbe già arrivata l’intesa. Morganti si legherà al Catanzaro con un contratto biennale.