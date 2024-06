Di Marzio: “Salernitana, Sottil il favorito per la panchina. Le alternative”

La nuova Salernitana comincia a prendere forma. Dopo l’ufficialità della firma del nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, i granata sono alla ricerca di un allenatore. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, Andrea Sottil è il favorito per la panchina, ma non è l’unico nome. I campani avrebbero messo nel mirino Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini. I tre allenatore verranno contattati e incontrati nei prossimi giorni, a meno che nel frattempo Vivarini non firmi con il Frosinone e Aquilani con il Catanzaro.

