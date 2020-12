Lorenzo Scarafoni, ex attaccante del Palermo, ha parlato a “Tuttopalermo.net” a proposito dei rosanero. Ecco le sue parole:

«Il Palermo lo scorso anno ha potuto vincere a mani basse il campionato. Quest’anno forse l’organizzazione risente del periodo per via del Covid-19 con le varie problematiche non gli ha permesso di costruire una squadra che possa giocare da vertice in un campionato di Serie C. Però che ci sia nei play-off e spero in un modo o nell’altro che possa assestare la situazione. Ai tifosi dico di avere pazienza e di rimanere sempre vicini al Palermo, perché primo o poi spero, anche io da tifoso che torni ad essere un Palermo di vertice e che dia la soddisfazione di andare al campo e vedere una bella partita»