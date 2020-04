Scoppia un nuovo scandalo intorno all’ex Napoli Jorginho, attualmente al Chelsea. Sarebbe coinvolta la traduttrice del club londinese Elisa Scalcon. Il fidanzato di lei, Aaron Hughes ha dichiarato ad il “Sun”: «Prima di partite per le vacanze insieme, ero a letto e il suo iPad stava suonando. Sono andato a spegnerlo. Lì è quando il mio mondo è crollato. Ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Si stavano mandando messaggi direttamente davanti a me tramite Instagram. Sono tornato indietro e c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo in Giappone e molte altre cose. Jorginho ha chiesto a Elisa se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico. Lei ha risposto ‘selvaggio’ e lui ha detto ‘bene’. In un altro messaggio, ha scherzato sul volerla vedere ‘ubriaca’ e lei gli ha detto ‘lo farai, lo farai’».