Simpatico scambio di battute quelle intercorse tra il duo comico palermitano Ficarra&Picone e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anch’esso nativo del capoluogo siciliano. A seguito del tweet ironico dei due attori (CLICCA QUI per leggerlo) li avrebbe chiamati rispondendo all’ilare critica. “TgCom24.it” riporta quelle che sarebbero state le parole del Presidente raccontate da Ficarra: “La risposta del presuidente al nostro post è stata che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani, e inoltre ha detto che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League”.