Angelo Scalzone, attaccante del Savoia, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, caricando la propria squadra in vista del rush finale del campionato, nonostante la sconfitta esterna con l’FC Messina: “25 partite ,15 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte, 2 posto in classifica, nel bene o nel male, ma sempre al 200% delle nostre possibilità!

Nella vita come nel calcio si cade e ci si rialza, solo chi non osa non sbaglia, siamo i primi ad essere amareggiati ma ci metteremo sempre la faccia, daremo sempre il massimo perché ci Crediamo e abbiamo le palle quadrate, dal più grande al più piccolo!

P.S. i conti si fanno alla fine della corsa!

il resto sono chiacchiere da bar…”

In basso, il post in questione: