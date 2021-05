Il calciatore ex Roma che ha da pochissimo firmato per i turchi del Trabzonspor, possiede un personalissimo sito internet, brunoperesofficial.com. Il dominio di tale sito il dominio del sito è scaduto, il brasiliano non lo ha rinnovato e adesso non gli appartiene in più.

Come riporta “Il Corriere dello Sport”, un ragazzo islandese di Reykjavik ha acquistato il domino del sito per, a suo dire, proteggerlo, queste le parole che appaiono nella homepage: «Ciao Bruno Peres! Non hai pagato per il dominio, ma l’hai lasciato nella tua biografia Instagram. L’ho comprato io, quindi i truffatori non possono usarlo per truffe o altri scopi malvagi. Per favore Bruno, o la sua agenzia o la fidanzata, contattatemi tramite Instagram così posso ridarvi il dominio! Se invece stai leggendo e non sei Bruno Peres, non preoccuparti di questo sito e buona giornata!».