Sbarco shock in Sicilia. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, 400 migranti sono sbarcati sulla battigia di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Una nave li avrebbe lasciati a pochi metri dall’arenile, prima di riprendere il largo. I migranti sono in fuga lungo le strade e le campagne. Tanti si sono riversati lungo la statale 115, in direzione Agrigento. Le forze dell’ordine sono al lavoro, impiegato anche un elicottero in questi minuti.