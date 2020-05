Secondo quanto riporta “Notizie.it”, da sempre si dice che sbadigliare sia contagioso, ma secondo quanto elaborato dall’Univeristà di Torino e Pisa, la contagiosità aumenterebbe tra familiari e amici. La connessione emotiva, infatti, dipendenderebbe non solo dalla vista, ma pure dall’udito e dal legame che intercorre tra i due soggetti. Possibile differenza tra uomini e donne.

Ormai da tempi è entrata nell’immaginario comune l’idea che sbadigliare sia contagiosa, ma non per tutti. Uno studio elaborato dalle Università di Pisa e Torino, infatti, avrebbe scoperto una connessione tra lo sbadiglio e le relazioni che intercorrono tra due soggetti.

Tradotto, la contagiosità aumenterebbe nel caso tra due soggetti vi fosse un legame affettivo, come l’amicizia oppure forte legame emotivo come tra due familiari. Inoltre, il contagio non dipenderebbe solo dalla vista, ma anche dall’udito che amplificherebbe la portata del “contagio”.

Per compiere lo studio, gli esperti coordinati da Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e da Ivan Norscia, Anna Zanoli, Marco Gamba dell’Università di Torino, hanno analizzato oltre 2mila casi di contagio di sbadiglio. Sono così riusciti a dimostrare che l’attenzione visiva non sarenne l’unico fattore del contagio, ma che la connessione emotiva avrebbe avrebbe un incidenza maggiore.

“In uno studio precedente avevamo già definito la dinamica del contagio di sbadiglio a seconda della relazione sociale che lega le persone, familiari o meno. Questa nuova ricerca conferma quindi la nostra ipotesi, e cioè udire uno sbadiglio, anche senza vederlo, è sufficiente a scatenare una reazione come riflesso inconscio del legame affettivo”, ha spiegato Elisabetta Palagi, una delle ricercatrici dello studio.

“È stato anche osservato che le donne che rispondono più frequentemente agli sbadigli degli altri e che gli sbadigli degli uomini sarebbero più contagiosi”, spiegano gli esperti, anche se al momento quest ipotesi rimane pura teoria.