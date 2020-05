Il probabile ripescaggio in serie C passa per lo stadio Giraud. Questo è un punto fermo dal quale non si può assolutamente prescindere. Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, ha voluto rassicurare il Savoia e la città su quelli che saranno gli interventi necessari per rendere lo stadio cittadino a norma per la terza serie. Ecco le sue parole: «L’amministrazione comunale non si farà trovare impreparata, Il Giraud sarà a norma per la serie C. Abbiamo già intavolato una discussione molto costruttiva con la società, ci siamo sentiti con il direttore generale Rais. La serie C sarà una grande opportunità per il Savoia, i tifosi, per l’intera cittadinanza per questo siamo pronti a sostenere gli interventi necessari. La nostra volontà di essere vicini al Savoia nasce anche dall’ottimo rapporto che si è instaurato con l’attuale dirigenza, in primis con il presidente Mazzamauro. E’ una persona perbene che vuole portare avanti in maniera seria e concreta il calcio in città. Per tale motivo il nostro sostegno c’è e ci sarà. Lo merita lui, lo merita l’intera tifoseria».