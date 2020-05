Secondo quanto riporta “Oplontini.com”, il Savoia sarebbe interessato al promettente centrocampista under del Licata, classe 2000, Aboubakar Diaby. Il Savoia che già ci aveva fatto un pensiero nel mercato di dicembre. Diaby, cresciuto notevolmente grazie alla guida di Giovanni Campanella, in stagione ha collezionato 24 presenze più due in Coppa Italia con i gialloblù e si è rivelato tra gli under più interessanti di tutto il Girone I.